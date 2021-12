Prefeito de Manoel Urbano descarta cancelar show da virada: “Já foi pago”

A programação das festividades da virada de ano organizada pela prefeitura do município de Manoel Urbano está mantida. A informação foi confirmada pelo o prefeito do município Tanizio Sá, do MDB.

Vivendo um aumento significativo nos casos de pessoas com gripe, fato que levou o município a suspender as aulas na rede municipal de ensino, surgiram especulações nas redes sociais que o gestor poderia cancelar a festa.

Ao portal, Tanizio descartou a possibilidade do cancelamento do evento. “O show vai acontecer. Até porque já foi pago dia 30. Haverá um culto ecumênico com todos os pastores e dia 31 o show da virada”, disse o gestor ao ser questionado.

Segundo a organização do evento, para ter acesso ao show, que contará com atrações nacionais, as pessoas devem apresentar obrigatoriamente a comprovação de vacinação contra a covid-19.