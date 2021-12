Prefeito Tião Bocalom efetiva secretária de Saúde interina e Frank Lima é exonerado do cargo

O secretário municipal de saúde afastado Frank Lima não voltará ao cargo. É o que revelam decretos do prefeito Tião Bocalom (PP) publicados no Diário Oficial do Estado (DOE), na seção destinada ao Município, efetivando a secretária substituta Sheila Andrade Vieira e com a exoneração de Frank Lima com efeitos retroativos ao mês de novembro.

Frank Lima foi afastado sob suspeitas de assédio sexual contra servidoras da Secretaria Municipal de Saúde. O caso está sendo apurado pelo Ministério Público do Estado do Acre.

No DOE desta quinta-feira (2), o decreto tem data do dia 1º de dezembro e teria sido “a pedido”. Isso significa que a iniciativa da exoneração teria partido do próprio Frank Lima.

Na semana passada, quando haviam expectativa de que o secretário afastado pudesse voltar ao cargo, servidores observaram que secretária interina Sheyla Andrade havia começado a retirada do gabinete de objetos pessoais do secretário afastado. Nem prefeito Tião Bocalom, nem o secretário exonerado falaram sobre o assunto.