Pugliesi usa enchente na Bahia para fazer publicidade e internet se revolta

A influenciadora estava de férias na cidade de Maraú (BA), que também sofreu com as chuvas. No registro, ela mostra o pouso do helicóptero em uma propriedade um pouco alagada, registra os momentos em que anda na lama até chegar na aeronave.

“Voltando de Barra Grande para Salvador com a (nome censurado para não dar publicidade) e de lá pegamos o voo de SP! Além da viagem ficar muito mais curta, prática e mais bonita, ela é a única empresa homologada da Bahia e isso faz toda diferença na segurança, e os pilotos têm mais de 3 mil horas de voo! Fora o atendimento que é incrível”, escreveu. Em seguida, a influenciadora ainda afirmou que os seguidores interessados nos serviços ganhariam 10% de desconto ao dizer que viu a publicidade no perfil dela. Veja o vídeo, que foi apagado após a repercussão negativa: