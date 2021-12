Rosa Weber libera execução das emendas do relator e Bittar comemora: “R$ 1 bilhão para ajudar o Acre”

O repasse de quase R$ 1 bilhão para o Acre, com a execução orçamentária das emendas de relator, no Orçamento de 2021, que estava em jogo após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no último dia 9 de novembro, vai chegar aos cofres do estado.

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber liberou, nesta segunda-feira (6), a retomada da execução, após aprovação no Congresso de novas regras que garantem transparência às emendas.

O senador Marcio Bittar (PSL-AC), relator do orçamento, comemorou a decisão. EM entrevista ao ContilNet, ele diz que é uma vitória para o estado que vai, enfim, se beneficiar de ter um senador do seu estado como relator do orçamento.

“Quem ganha é o estado que vai se beneficiar de ter seu senador como relator do Orçamento e vai contar com esse dinheiro para mais investimentos em todas áreas. O orçamento não tem nada de secreto”, destacou.

O pedido de desbloqueio foi feito ao STF pelos presidentes da Câmara e Senado Federal, com o argumento de que representava “potencial risco à continuidade dos serviços públicos essenciais à população, especialmente nas áreas voltadas à saúde e educação”.