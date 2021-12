Seringal Bier é mais nova parceria de colunista do ContilNet; confira programação do fim de semana!

EM DÚVIDA DO QUE FAZER FINAL DE SEMANA?

Essa vai para quem gosta de tomar uma, sambar, cantar e amar.

Seringal Bier, primeira cervejaria do Acre, com 7 tipos de chope artesanais, é uma das principais atracações da cidade e opção para compartilhar momentos ao lado de pessoas que você gosta, além de ter um cardápio incrível.

Pensou em confraternizar, marcar encontro com amigos, curtir entre quarta a domingo, chegou na cidade agora, veio a trabalho e quer ver gente linda, sofisticada, noitar com família ou parceiro e até paquerar? Seringal Bier é o lugar.

Essa é a belíssima Elisane Grecchi, mestre-cervejeira e proprietária do local, que está sempre circulando pelo ambiente igual seus funcionários, atendendo ao seu público com esse sorriso no rosto. Com a equipe toda preparada, atendimento de excelência, cartão único do ambiente para atendimento, o bar vem cada vez mais se desenvolvendo e conquistando as visitas, que inclusive, retornam, se tornam da casa e ainda traz a turma.

Confira o que já tem programado entre esta sexta-feira a domingo:

E aí? Já estão prontos para sambar? Vá de havaianas, crocs, rasteirinha, tênis ou como estiver, mas vá bater o pé nesse lugar que te oferece todo conforto até os melhores descontos para você e seu grupo se tornarem literalmente “seringueiros.”

Espia mais na rede social: @seringalbier garanta o seu final de semana, registre fotos, marca na rede social, manda pra mim, faça a festa e fiquem ligadinhos aqui na nossa coluna dos finais de semana que você vai ver os melhores momentos, o que rolou e o que vai rolar!!! Estão prontos?!