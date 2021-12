Sessão HQ: Biblioteca Pública conta com sessão apenas para histórias em quadrinhos de super-heróis

“Marvel ou DC Comics?” é uma das perguntas mais recorrentes entre os fãs de histórias em quadrinhos (HQs), que agora podem ter acesso a algumas dessas histórias na Biblioteca Pública Estadual Adonay Barbosa, no centro de Rio Branco.

A Biblioteca possui mais de 70 mil documentos catalogados, sendo reconhecida como um dos mais completos acervos da região Norte. O lugar disponibiliza 50 computadores com acesso à internet disponíveis para a população, conta com livros em braile, pista tátil, computadores especiais, elevador e plataforma de apoio.

A imersão nas aventuras das histórias em quadrinhos vem, geralmente, desde a infância, com os primeiros contatos com a literatura até a televisão e telas de cinema, com filmes como Capitão América, Os Vingadores, Batman vs Superman, Mulher Maravilha e Homem-Aranha.

