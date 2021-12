Sipam prevê domingo de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas em todo o Acre

De acordo com a previsão da Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia, Sipam, o domingo (12) é de instabilidade, que continua sobre o Acre e o tempo continua carregado em grande parte do Estado.

Para a região do Vale do Juruá o dia será de céu nublado, com sol entre muitas nuvens e com pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e à noite. Já para a Capital e demais regiões acreanas a previsão é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva que poderão vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora.