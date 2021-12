Txai Suruí conta que recebeu ameaças presenciais após chegar em Rondônia: ‘é triste, mas cresci com isso’

“O Brasil está muito mal visto internacionalmente por toda essa política antiambientalista que vem praticando. Então ouvir uma voz que fala de esperança, que fala que a gente consegue reverter essa crise e que os povos indígenas fazem parte dessa salvação, faz o mundo acreditar um pouco no Brasil e mostra que aqui ainda existem pessoas que têm compromisso com agenda climática e que o Brasil não é só destruição da Amazônia”, falou.

Apesar do discurso ter tido grande repercussão no mundo, Txai sofreu ataques por ter discursado em inglês. Segundo ela, isso reflete preconceitos culturais da época em que o Brasil foi colonizado.

“As pessoas têm no imaginário delas de que o índio tem que ser do jeito que elas querem, ainda em uma visão colonizadora. As pessoas não pensam, por exemplo, que qualquer criança indígena fala pelo menos duas línguas hoje em dia, que é a língua do nosso povo e o português. A gente já nasce bilíngue. E quem aqui na cidade já nasce bilíngue? Quem fala duas línguas aprende três fácil”, disse.