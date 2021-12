Virgínia Fonseca passa mal, vai parar no hospital às pressas e tem estado de saúde revelado

Nesta terça-feira (14), a digital influencer Virgínia Fonseca deu um susto em seus fãs ao aparecer no hospital após passar mal durante um voo para São Paulo.

Sendo assim, a influenciadora usou as redes sociais, e apareceu deitada em uma maca. Devido o ocorrido Virgínia teve que cancelar alguns compromissos. Porém, garantiu aos seguidores que não foi nada grave.

Dessa forma, disse a esposa de Zé Felipe: “Eu fiz tomografia, estou com uma dor muito forte na cabeça, é enxaqueca devido ao estresse e cansaço. Eu já estou tomando remédio na veia”.

Além disso, para tranquilizar os seguidores, a famosa ainda compartilhou uma foto no quarto do Hospital Vila Nova Star, na capital paulista, onde aparece sorrindo ao lado do esposo, da mãe, Margareth Serrão, e da prima, Emanuelly Fonseca.

“Tem dia que o corpo nos obriga parar, esse dia foi hoje! Graças à Deus está tudo bem. E eles sempre comigo, amo vocês”, assim, escreveu ela na legenda da publicação, deixando também vários símbolos de corações.

Sem deixar de falar que Zé Felipe deixou uma linda declaração para amada. “Te amoooooo demais meu amor”, assim, escreveu ele no comentário da foto.

A publicação teve mais de 649 mil curtidas, além, de vários comentários de seus fãs desejando melhoras e elogiando a cumplicidade do casal.

Dessa forma, escreveu um: “Eita, melhoras Vi”. “Melhoras gatas”, escreveu outra. “Que Deus te abençoe sempre”, disse um terceiro.

“Lindos”, assim, elogiou um. “EUUU AMOOO VCS”, disse outro.

VIRGÍNIA FONSECA FICA REVOLTADA COM SUMIÇO DO MARIDO EM FESTA

Além disso, vale lembrar que recentemente o casal querido pelo povo se envolve em uma polêmica depois que participaram da festa da Gkay.

Acontece, que parece que durante a festa o cantor aproveitou a festa para dar uma “escapadinha”. Assim, fontes é que não faltou não no evento, a coluna Erlan Bastos, EM OFF soube que o cantor sumiu da festa organizada por Gessica Kayane em média de uma hora.

Portanto, isso deixou a Virginia revoltadíssima ao procurar o marido, com medo do que o sumiço iria render na mídia. E quando ele reapareceu, Zé Felipe contou tinha ido apenas andar na beira da praia.