Zequinha Lima anuncia novo abono para servidores da educação em Cruzeiro do Sul

Em mais um dia histórico para os servidores da educação de Cruzeiro do Sul, o prefeito Zequinha Lima anunciou no Teatro dos Náuas nesta segunda, 27, os novos valores de abonos salarial para todos os 1905 servidores lotados em Cruzeiro do Sul.

O anúncio do prefeito aconteceu perante uma plateia de mais de 400 servidores da educação do município, entre professores, servidores de apoio e gestores das escolas municipais e contou com a presença de vereadores e do presidente da ALEAC, Nicolau Jr.

Foi anunciado o abono no valor de R$3.400,00 a mais nos salários dos professores municipais. Servidores com formação superior em pedagogia receberão R$ 5.400,00 a mais, enquanto merendeiras e serventes de apoio terão R$ 2.000,00 de abono salarial.

O abono para a categoria tem sido possível devido aumento no repasse do FUNDEB e vem sendo pago em Cruzeiro do Sul desde maio, totalizando R$14.400, 00 para cada servidor.

Professor e sindicalista por décadas, o atual prefeito Zequinha Lima não esconde seu entusiasmo com o anúncio do abono:

“Para mim, a educação é bandeira de vida. Quem me conhece sabe bem disso. Poder fazer um anúncio desses, olhando nos olhos dos profissionais do nosso município, não tem preço! Ganhei o ano, estou feliz demais”, disse o prefeito.

Os novos valores já começarão a ser pagos a partir desta quarta, dia 29.

Pedro Lima, presidente do SITEAC de Cruzeiro do Sul destacou o esforço da gestão em dividir a sobra do FUNDEB, da ordem de seis milhões de reais, com todos os servidores da educação, que disse ser algo inédito nas gestões municipais de Cruzeiro do Sul.

“É um dia histórico para nós servidores da educação. Quero parabenizar nosso prefeito Zequinha Lima pela preocupação de contemplar todos os servidores”, disse o presidente do Sinteac de Cruzeiro do Sul Pedro Lima.

Servidores de apoio, que muitas vezes não foram beneficiados com abonos para a categoria da educação, agradeceram o reconhecimento da gestão.

“Hoje é um dia muito especial. Foram 25 anos na secretaria de uma escola sem o devido reconhecimento e hoje estamos contemplados com esse abono que vai ajudar muito nossas famílias. Muito obrigado prefeito Zequinha, que Deus vos abençoe.” disse a secretária escolar Maria Claudete.

“Esse abono será pago para todo servidor, seja ele efetivo ou provisório”, detalhou o prefeito.

A retomada da economia local após a retração causada pela pandemia tem sido uma das preocupações da gestão. Zequinha espera que o abono tenha o efeito positivo de aquecimento da economia de Cruzeiro do Sul neste período.

“Serão seis milhões de reais circulando na economia local”, disse.

Na ocasião o prefeito também anunciou um programa de reformas para as escolas rurais e a retomada da construção da creche do Miritizal e duas quadras esportivas no bairro.