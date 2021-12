Zilu Godoi fala de traição e revela detalhes do fim do casamento com Zezé Di Camargo

É o Amor: Família Camargo, série documental da Netflix, mal estreou e já tem dado o que falar, o programa aborda os bastidores de uma das famílias mais conhecidas no Brasil. Em um dos episódios, Zilu Godoi revela como tem sido sua relação com o ex-marido Zezé Di Camargo ao longo desses sete anos de separação, ela disse que o contato acontece apenas via advogado.

Zilu relembrou o fim do casamento em 2014, quando foram levantadas suspeitas de que Zezé a estava traindo com Graciele Lacerda: “Se eu soubesse o rumo que ia tomar a minha vida, teria ficado totalmente no anonimato. Hoje realmente a gente só se fala através de advogado. Eu acho que eu tenho que aprender a perdoar porque ainda não consegui essa dádiva, né? Eu quero começar tirando isso de dentro de mim, realmente, dando perdão de verdade, e ele também. Gostaria que viesse do lado dele também”, disse.