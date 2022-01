2022 começa com abertura de inscrições para concursos em todo o país; salários chegam a R$ 33 mil

O primeiro dia do ano de 2022, esta segunda-feira (3), foi marcado pela abertura de inscrições em pelo menos 111 concursos públicos no país. Todos os concursos disponibilizam mais de 221 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Os salários chegam a R$ 33.689,11 no Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

Entre os concursos com inscrições nacionais abertos estão:

– IBGE, com quase 207 mil vagas para o Censo 2022;

– Petrobras, com 757 vagas para profissionais com nível superior;

– Controladoria Geral da União (CGU), com 375 vagas e salário de até R$ 19.197,06.

Há ainda concursos em Defensorias Públicas, Ministérios Públicos, Polícias Militares, tribunais e empresas públicas. Há vagas em nível regional na Prefeitura de Goianésia (GO), com inscrições: até 05/01/2022. Total de vagas: 173, com salários de até R$ 2.444,13, para cargos de nível médio e superior.

Há vagas também para a Prefeitura de Nova Bandeirantes (MT). Inscrições: até 11/01/2022. Total de vagas: 74 vagas, com salários de até R$ 2.173,88, com cargos de nível fundamental, médio e superior.

Também há vagas na Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT). Inscrições: até 11/01/2022. Número de vagas: 34. Salários de até R$ 15.716,98. Cargos de nível fundamental, médio e superior.

No Paraná, também há vagas, na Prefeitura de Goioerê. Inscrições: até 14/01/2022. Total de vagas: 13. Salários de até R$ 3.216,73. Cargos de nível fundamental, médio e superior.

Vgs também no interior de Goiás, na Prefeitura de Jandaia. Inscrições: até 24/01/2022, Vagas: 5 vagas, com salários de até R$ 1.886,15.Cargos de nível médio.

A Prefeitura de Campina Verde (MG) também fará concursos, com inscrições até 30/01/2022, com 55 vagas e salários de até R$ 2.349,00. Cargos de nível fundamental, médio e superior.

Também há vagas na Prefeitura de Belo Horizonte (MG). Inscrições: até 03/02/2022. Vagas: 14 no total. Salários de até R$ 15.022,52.

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) também está com inscrições até 04/02/2022. São 39 vagas, com salários de até R$ 4.472,64. Cargos de nível superior.