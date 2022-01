Acreano que perdeu a perna em acidente está na UTI do PS e precisando de sangue

O acreano Mateus Sombra de Queiroz, de 29 anos, que teve a pena arrancada após um acidente que aconteceu na última segunda-feira (17), em Rio Branco, está precisando de doação de sangue.

Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva do Pronto-Socorro de Rio Branco.

O sangue é O+ e pode ser doado no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre). Os interessados devem apenas dizer o nome completo de Mateus para realizar a doação.

A esposa de Mateus, Layane Queiroz, pediu oração para o marido e que as pessoas façam a doação para ajudá-lo.

“Se puderam ajudar, agradecemos”, disse Queiroz.