Após alta do hospital, Elizangela segue com suporte de oxigênio

As informações foram dadas pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Guapimirim, que noticiou que a atriz ainda precisará fazer o uso de suporte de oxigênio por uma semana para respirar melhor. “A atriz recebeu alta médica, já está em casa, mas ainda realiza o uso de suporte de oxigênio. Vai precisar por uma semana”, palavras da assessoria de Guapimirim.

O empresário da atriz, Lauro Santanna, também já havia mencionado a melhora no seu estado de saúde, e de que a artista ainda fazia fisioterapia pulmonar (exercícios que ajudam a expandir a capacidade do pulmão). Lauro contou ao site G1: “Desde sábado (22) ela foi liberada para fazer pequenos exercícios que não comprometeram muito, porque ela ainda fica muito cansada, mas está bem, se recuperando cada vez mais”.

Lauro também acredita que a gravidade do estado que a atriz ficou se dá também a problemas respiratórios que ela possui. Elizangela já teve um efisema pulmonar e foi internada em Teresópolis na Região Serrana do Rio, em agosto de 2019, com o diagnóstico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. “Como ela já foi internada sem Covid, acredito que o organismo dela tenha sofrido mais por causa desse histórico”, disse ele.

A atriz Elizangela foi internada na quinta-feira (20) em Guapimirim, em estado grave e com sequelas respiratórias do vírus. Segundo a prefeitura da cidade, no ato de sua internação, a atriz informou que não havia tomado nenhuma das doses da vacina que ajuda a criar anticorpos contra o vírus.