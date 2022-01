Ataque de piranha: criança perde dedo mindinho do pé em lago de Goiás

Uma criança de 10 anos perdeu um dedo mindinho do pé depois de sofrer o ataque de uma piranha em um lago de Goiás.

A família passava o feriado no Lago das Brisas, ponto turístico em Buriti Alegre, no sul goiano, quando o ataque aconteceu no primeiro dia do ano (1º/1).

Um familiar da criança ouvido pelo Metrópoles contou que estava saindo da água quando ouviu o grito e choro do garoto.

Ele foi levado às pressas para uma unidade de saúde e precisou ter o dedo mindinho do pé amputado. Uma prótese será colocada no lugar.

O Metrópoles entrou em contato com a prefeitura de Buriti Alegre e aguarda retorno.