Avião da Gol faz pouso de emergência em Petrolina após um dos motores parar de funcionar; ouça áudio

Um avião da Gol que decolou de Juazeiro do Norte, no Ceará, com destino a Guarulhos, em São Paulo, precisou fazer um pouso de emergência, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. O Boeing 737-800, registrado com a prefixo PR-GXM, teve a rota modificada após apresentar uma falha em um dos dois motores.

A aeronave decolou na última sexta-feira (31), às 17h07, transportando 182 pessoas. Durante a fase de subida, uma falha no motor direito foi identificada. Cerca de 35 minutos após a decolagem, a aeronave fez um pouso seguro no Aeroporto Senador Nilo Coelho, em Petrolina.

O g1 obteve o áudio com a conversa de um dos pilotos com o controle de tráfego aéreo (ouça mais acima). Nele, é possível escutar um alarme na cabine de comando; alguns segundos depois, o piloto declara: “pan-pan, pan-pan, pan-pan”.

Essa palavra, repetida três vezes, significa que a tripulação está comunicando ao controlador de tráfego aéreo uma situação de “urgência”. No áudio, o piloto informa que o motor direito apagou e que está voando em monomotor — aviões usados em voos comerciais são preparados para voar em segurança com um único motor em caso de emergência.

O piloto, então, pede para desviar o voo e pousar em Petrolina. E, por medida de precaução, solicita apoio no solo do Corpo de Bombeiros e assistência médica.

Os danos no motor da aeronave foram visíveis, restando detritos causados pela quebra das lâminas que giram dentro do motor.

O g1 procurou a Gol, que informou por meio de nota que devido a uma manutenção não programada, o voo 1875, entre Juazeiro do Norte (JDO) e Guarulhos (GRU), realizado no dia 31 de dezembro, alternou sua rota para Petrolina (PNZ). A Gol disse que foi detectada a necessidade de troca de aeronave para prosseguimento da viagem. Destacou que todos os clientes foram reembarcados e o voo pousou em GRU com 6h23min de atraso. A empresa aérea disse ainda que, durante as tratativas em Petrolina, todos clientes ficaram na sala de embarque e receberam alimentação para aguardar a chegada da nova aeronave. A Gol finalizou a nota lamentando os transtornos causados e reforçou que todos os procedimentos adotados visaram a segurança.

Ouça o áudio na matéria completa: Avião da Gol faz pouso de emergência em Petrolina após um dos motores parar de funcionar; ouça áudio