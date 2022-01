BBB22: Tiago Abravanel expõe preconceito por ser neto de Silvio Santos

“Quero Xepa, Monstro, quarto escuro, ser Anjo, ver minha família na TV, quero quarto do Líder com roupão que me sirva. Não quero ir para o Paredão, mas se eu for, quero voltar, me jogar na piscina, gritar Brasil”, disse Reprodução/ Instagram

Tiago então, revelou os desafios do início da carreira. “As pessoas acham que é eu ir lá e pedir e pronto. O primeiro teste que eu fiz de novela, para outra emissora, eu não passei”, desabafou. Ele também contou que, antes de fazer sucesso na TV, foi convidado para participar de A Fazenda, mas recusou. “Antes de eu virar o Tiago Abravanel, eu era só o neto de Silvio Santos. A gente sabe que vai levar porrada, e topar é se colocar disponível para tomar muita porrada. Ninguém se salva”, completou.

Rodrigo Mussi seguiu a conversa fazendo diversos elogios a Tiago Abravanel. “Você podia estar lá na televisão do seu avô fazendo as coisas que as suas tias fazem. Mas você foi para outro caminho sozinho, brigou sozinho, enfrentou um preconceito fodido, foi para o teatro sozinho e pelo seu talento você conquistou as coisas”, declarou o integrante do Pipoca.