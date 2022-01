Bocalom se reúne com MPAC e decide convocar médicos grevistas por conta de surto de influenza e Covid

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), convidou o promotor de Direito à Saúde do MPAC, Gláucio Oshiro, para uma reunião na manhã desta quinta-feira (13). O objetivo do encontro foi tratar sobre o surto de influenza e do aumento dos casos de Covid na Capital.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, o município está passando por uma situação delicada. “Estamos enfrentando uma epidemia de síndrome gripal muito forte. Os testes que as Uraps estão realizando está nos indicando um aumento considerável de Covid no município”, disse.

Na conversa com o promotor, que teve também a participação de outros secretários, algumas medidas foram tomadas, como a suspensão de férias e licença-prêmio dos profissionais da Saúde e a convocação dos médicos grevistas para voltarem ao atendimento da população.

Além dessas medidas, os testes de Covid serão restritos a pessoas que apresentarem sintomas. “A partir de amanhã, através de nota técnica, iremos restringir as pessoas que podem fazer os testes de Covid: apenas as que apresentarem sintomas. A procura está muito grande. Nós não estávamos preparados para essa terceira onda”, disse a secretária.

Ainda de acordo com ela, essa situação será temporária. “Os testes são suficientes só paras as pessoas com sintoma. Estamos fazendo a aquisição de mais testes, assim que chegarem, iremos abrir novamente para a população em geral”, informou.

Sobre a convocação dos médicos grevistas, a secretária disse que há mais médicos em greve do que o permitido pela lei. “De acordo com a lei, apenas 10% dos médicos poderiam estar em greve, mas de acordo com um levantamento interno, detectamos que só 70% dos médicos estão trabalhando”, afirmou.

Na tarde desta quinta o prefeito vai se reunir com a governadora em exercício do Acre, a presidente do TJAC, Waldirene Cordeiro, para traçar estratégias de combate a influenza e ao Covid em conjunto com o Estado.