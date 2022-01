Corpo de oitava vítima de acidente em Capitólio (MG) é encontrado

O Corpo de Bombeiros encontrou na manhã deste domingo o corpo da oitava vítima do deslizamento de um paredão de cânion no lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais. Segundo a corporação, trata-se de um homem, ainda não identificado. Com isso, o número de desaparecidos foi atualizado para duas pessoas.

Os mergulhos para buscas foram retomados por volta das 6h desta manhã. Durante a operação, os mergulhadores localizaram um corpo submerso e inteiro. Ele foi levado para a região do Posto de Comando. A Polícia Civil será responsável por fazer a identificação.

A operação tem participação de cerca de 50 militares, com 11 mergulhadores experientes. As buscas contam com o apoio de quatro lanchas e três motos aquáticas, além de outras sete viaturas, conforme balanço da corporação.

Inicialmente, foi informado que havia 20 desaparecidos, mas o número foi revisado para três na noite deste sábado. Isso porque parte das vítimas estava sem contato e foi por conta própria a hospitais da região. Segundo a corporação, 27 pessoas já foram atendidas em unidades de saúde e liberadas.

