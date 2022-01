De Pelé a Lucarelli: esporte homenageia Elza Soares nas redes sociais

A repercussão da morte da cantora Elza Soares, aos 91 anos de idade, nesta quinta-feira, ecoou no cenário esportivo. Atletas, ex-jogadores, clubes e entidades prestaram suas últimas homenagens à uma das maiores artistas de todos os tempos através das redes sociais.

Por meio de sua conta no Twitter, Pelé foi um dos que se pronunciaram a respeito da morte de Elza Soares. O “Rei do Futebol” tratou a cantora como “lenda da nossa música” e lembrou que a data – 20 de janeiro – é a mesma do falecimento de Garrincha, com quem a artista foi casada por mais de uma década.