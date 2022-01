Governo do Estado leva pacote de obras de R$ 3,2 milhões para Assis Brasil

Garantir investimentos para melhorar a vida da população do interior tem sido prioridade do governo do Estado. Na última quinta-feira, 27, foi a vez de Assis Brasil ser contemplado com recursos na ordem de R$ 3,2 milhões. Em parceria com a prefeitura, o município receberá pavimentação de ruas, serviços de tapa-buracos, drenagem e reforma de prédios públicos.

A agenda institucional contou a participação do secretário de Infraestrutura (Seinfra), Cirleudo Alencar; do presidente do Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre), Petrônio Antunes; da presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC), Taynara Martins; e do prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia.

De acordo com Cirleudo Alencar, o governo repassará massa asfáltica suficiente para a pavimentação de 2 quilômetros de ruas e execução dos trabalhos de tapa-buracos. Também foi assegurada a construção de 250 metros de drenagem. Na oportunidade, o secretário vistoriou o mercado municipal e se comprometeu com a elaboração do projeto de reforma do espaço público.

“O pedido do governador Gladson Cameli é que todos os municípios sejam beneficiados com obras. E foi isso que fizemos em Assis Brasil. São investimentos importantes que, em parceria com a prefeitura, vão levar mais qualidade de vida e dignidade aos seus moradores”, explicou.

Em breve, o governo concluirá a reforma da delegacia de Polícia Civil, do quartel da Polícia Militar e da unidade local do Detran. Para este ano, o Estado iniciará a construção da ponte sobre o Igarapé Cascata e a reforma e ampliação do hospital de Assis Brasil.

“Mais um vez, o governador Gladson Cameli cumpre seu compromisso com o povo de Assis Brasil. Isso é fruto de uma relação de confiança e busca pelo bem da população. Nossa gratidão ao governador e toda sua equipe”, declarou o prefeito Jerry Correia.