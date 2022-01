Gusttavo Lima dá calote, deixa de pagar condomínio e dívida choca

O cantor sertanejo Gusttavo Lima virou assunto na web após ser alvo de uma ação de cobrança de condomínio no valor aproximado R$ 27 mil. O famoso está sendo acusado de não pagar as taxas condominiais referentes a um imóvel que possui na Avenida Costa Machado. Que fica localizado na cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo.

Desse modo, a administração do condomínio está pedido o pagamento do valor estimado ou a penhora de bens de seus bens.

Segundo o texto da ação, ao qual a coluna Erlan Bastos EM OFF teve em mão “as despesas condominiais (…) são de responsabilidade não apenas daquele que detém a qualidade de proprietário da unidade imobiliária“. O processo foi movido pela construtora Nossolar Prime Residence, representada pelo síndico do condomínio.

Dessa forma, a construtora aponta que Gusttavo Lima deixou de pagar as taxas referentes ao condomínio entre os meses de dezembro de 2019 até outubro do ano passado. O valor mensal é de R$ 930,31. Contudo, levando-se em conta os valores corrigidos e as multas devido o atraso. O valor da dívida do cantor chega ao valor de quase R$ 27 mil.

“Em levantamento contábil, a Exequente constatou que a parte Executada não vem cumprindo com as referidas obrigações, encontrando-se em atraso com o pagamento das cotas condominiais ordinárias e extraordinárias referentes ao período de dezembro de 2019 até Outubro de 2021, totalizando um débito de R$26.968,46“, assim, dizia uma parte do documento.

GUSTTAVO LIMA COLOCA MANSÃO A VENDA

Além disso, a defesa requer que Gusttavo Lima “pague a importância líquida, certa e exigível de R$26.968,46, já acrescida, até a presente data, de juros e correção monetária, no prazo legal, ou, no mesmo prazo, apresente bens à penhora suficientes para garantir a Execução, sob pena de lhe ser penhorado tantos quantos bastem para satisfação do débito“, destaca outro trecho do texto.

No documento, a construtora destaca que não quer uma audiência de conciliação. Em 2021, o sertanejo colocou à venda um imóvel localizado no Residencial Alphaville Flamboyant Cruzeiro do Sul. Segundo as informações da revista VEJA, o imóvel, de 590 metros quadrados construídos, está sendo vendido por R$ 8,5 milhões.