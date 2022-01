Léo Chaves vive relação às escondidas e público surta ao descobrir com quem ele está namorando: “Nunca imaginei”

Léo Chaves tem estado fora dos holofotes desde o rompimento da dupla com o irmão Victor Chaves, no entanto, o sertanejo voltou a dar o que falar quando revelou com quem estava namorando nos últimos dias de 2021. Como se a novidade não fosse o bastante, o famoso também se casou às escondidas.

Isso mesmo, através de seu perfil oficial no Instagram, o irmão de Victor Chaves compartilhou um clique pra lá de romântico e se declarou para sua esposa, Carolina Figueira.

Segurando sua parceira no colo e dando um beijão daqueles , Léo Chaves assumiu o seu amor pela loira publicamente: “No último #tbt do ano, uma lembrança recente, do último dia 24. Um momento muito especial que passou, mas que me acompanhará pra sempre. Que privilégio ter você como minha esposa“, legendou o sertanejo, revelando que se casou em um evento discreto.

Para quem não sabe, Leo e Carolina começaram a namorar em agosto de 2020. No entanto, o famoso sempre optou ser mais reservado quando o assunto é a vida pessoal.

SEGUIDORES DE LÉO CHAVES SE IMPRESSIONARAM COM A PARCEIRA DO CANTOR

Antes se casar com Carolina Figueira, o irmão de Victor Chaves abriu uma exceção e publicou uma foto de mãos dadas com sua alma gêmea: “Nem sei se mereço tanto! Uma mulher como você é benção! Mas aceitei o presente que a vida me deu! Amo você! Felicidade me traduz!”, escreveu ao respostar outra bela declaração de Carolina.

Foi aí que os seguidores do ex-jurado do The Voice Brasil ficaram em polvorosa, já que nunca haviam visto uma foto de Léo Chaves acompanhado da namorada.

“Nunca imaginei que você postaria uma declaração aqui no Instagram rs”, disse uma fã. “Olha ele, todo apaixonado, felicidades ao belo casalll”, escreveu um segundo internauta.