PM prende um dos acusados de ter matado homem a golpes de ripa no interior do Acre

Alan Silva da Cruz, conhecido como Mussu, foi preso acusado de homicídio na tarde deste sábado (1), horas depois de ter matado a golpes de ripas Erivaldo Fernandes de Paula Nascimento, de 35 anos, durante uma bebedeira na rua Raul Tamburini, no bairro Niterói, em Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Erivaldo estava participando de uma bebedeira juntamente com Alan e mais homens, quando acabou tendo uma discussão com Alan, que evoluiu para luta corporal. Após a vítima cair no chão, Alan e mais dois bandidos, de posse de ripas, bateram várias vezes na cabeça da vítima que acabou morrendo antes de receber atendimento médico. Após a ação, os criminoso fugiram.

Populares ainda chegaram a ver a vítima agonizando e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer pelo homem, que já se encontrava sem vida.

Policiais Militares do 8° Batalhão colheram as informações e características dos criminosos e começaram a fazer diligências no objetivo de prender os acusados.

O corpo foi removido por agente do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede em Rio Branco para ser realizado o exame cadavérico.

Nas buscas, foi encontrado Alan Silva da Cruz que, segundo informaçôes, pertence a uma facção criminosa e confessou ter matado a pauladas Erivaldo após a discussão em uma bebedeira.

A PM continua fazendo buscar na tentativa de prender os outros acusados. Diante dos fatos, Alan recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Sena Madureira, onde aguardará a manifestação da justiça.