Por meio do Deracre, Governo realiza melhorias no ramal Flaviano Melo, em Porto Acre

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e o Consórcio AG GT de empresas contratadas, realiza uma operação tapa-buracos no Ramal Flaviano Melo, km 23, em Porto Acre.

O governador Gladson Cameli tem buscado estar presente em todo o estado, garantindo infraestrutura de acordo com a vocação econômica de cada região. Segundo o presidente do Deracre, Petronio Antunes, os agentes técnicos do Consórcio têm intensificado os trabalhos de melhorias nos 13 quilômetros de extensão do ramal.

“Mais uma determinação do governador Gladson Cameli sendo atendida aqui. Estamos empenhados em garantir a trafegabilidade desse ramal tão importante para Porto Acre”, enfatiza o presidente.

Os agentes técnicos do Consórcio AG GT promovem os serviços de limpeza e roçagem das laterais, além de tapa-buracos e reconstrução de pontes em madeira. Nessa ação são utilizados um caminhão espargidor, um rolo-chapa, uma caminhonete 3×4 de apoio e dois caminhões basculantes.

As intervenções nos ramais são realizadas pelo Deracre, que continua com obras em todo o estado.