A Polícia Civil de Goiás prendeu, na capital goiana, a mulher apontada como amante da viúva do dono de cartório sequestrado e morto com 17 tiros e mãos algemadas para trás. O crime ocorreu há nove dias, em um canavial de Rubiataba, distante 210 km da capital, na região central do estado. Ela foi a quinta pessoa presa por suspeita de envolvimento no assassinato.

A informação da prisão foi confirmada ao Metrópoles pelas defesas das duas mulheres.

A comerciante Ana Claudia da Silva Rosa, de 33 anos, foi presa temporariamente na terça-feira (4/1), no momento em que foi prestar depoimento na Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH). Segundo o inquérito, ela mantinha relacionamento extraconjugal com Alyssa Martins de Carvalho, de 32, de quem teria sido cúmplice no assassinato do dono de cartório Luiz Fernando Alves Chaves, de 40 anos.

O dono do cartório, de acordo com a investigação, foi morto a mando da então esposa, que está presa desde 29 de dezembro, um dia depois do crime e horas depois de o corpo dele ter sido encontrado, durante a madrugada, em um canavial na zona rural de Rubiataba. Outros três suspeitos estão presos. Um está foragido.

Veja matéria completa em: Presa amante da viúva do dono de cartório morto com mãos algemadas