Sérgio Marone flerta com Maraisa após cantada: “Nunca diga nunca”

Maraisa usou as redes sociais para enviar uma cantada despretensiosa a Sergio Marone e foi surpreendida com a resposta do ator. “Oi, meu nome é Maraisa. Você vem sempre aqui?”, escreveu a cantora em uma foto do artista. “Eu aqui viajando, né? Jamais teria chances com o Sergio Marone”, postou a irmã de Maiara, na sequência.

A publicação foi apagada pro ela em seguida, mas os fãs fizeram questão de avisar Marone, durante uma live feita pelo artista. “A Maraisa mandou um recado para mim? Qual? Por que vocês estão botando essa pilha de Maraisa, minha gente? Eu vou ver lá no Twitter depois, tá?”, disse ele, que provocou a cantora em seguida.

“Eu vi o que você escreveu no tweet passado, ops!, apagado, Maraisa. Nunca diga nunca”, postou ele. “Eu apaguei porque eu achei que você nunca fosse ver”, rebateu a sertaneja.

Na madrugada desta segunda-feira (10), Maraisa viu a reação de Marone e postou: “Vocês foram na live do rapaz gente. Ele ficou tímido. Desse jeito, eu vou ficar pra titia mesmo”, brincou.