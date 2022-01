Sete casais formados no BBB e que estão juntos até hoje

O programa já foi responsável por unir diversos corações apaixonados e, aproveitando que mais a edição de 2022 está prestes a começar, reunimos os casais formados na casa e que seguem a vida juntinhos aqui do lado de fora do confinamento.

Vem conferir!

Mariana Felício e Daniel Saullo

Mariana e Daniel Saullo no BBB6. Crédito: Divulgação/TV Globo

Participantes da 6ª edição do reality, os dois já se conheciam antes de entrarem no programa que foi apenas um ‘empurrãozinho’ para o romance. Pais de quatro filhos, o casal completou 15 anos de relacionamento em abril do ano passado.

Adriana e Rodrigão

Adriana e Rodrigão no BBB11. Crédito: Divulgação/TV Globo

Durante o BBB11, os participantes tiveram um rápido affair. Fora da casa, os dois se reencontraram e assumiram o romance após o fim do confinamento. Em 2015, eles se casaram e hoje são pais de dois filhos, Rodrigo e Linda.

Kamilla e Elieser

Kamilla e Elieser no BBB13. Crédito: Divulgação/TV Globo

Os pombinhos também tiveram o relacionamento iniciado sob as câmeras da casa mais vigiada do Brasil, em 2013. Após se lambuzarem de sorvete em uma dinâmica, eles trocaram o primeiro beijo, com apoio dos outros participantes. Em 2020 o casal celebrou o nascimento do primeiro filho, Bento. Uma fofura!

Andressa e Nasser

Andressa e Nasser no BBB13. Crédito: Divulgação/TV Globo

Com oito anos de relacionamento, o casal se conheceu na 13ª edição do programa e caminharam juntos até a final. Os ex-BBBs precisaram adiaram o casório por conta da pandemia, mas a cerimônia aconteceu em 2021 para a alegria dos pombinhos que falaram um belíssimo SIM!

Fran e Diego

Fran e Diego no BBB14. TV Globo/Reprodução

Apesar de protagonizarem algumas discussões bem acaloradas durante o BBB14, nada abalou o romance dos dois. O casal segue firme e forte e hoje a família aumentou com a chegada de Enrico.

Aline e Fernando

Aline e Fernando no BBB15. Crédito: Divulgação/TV Globo

No início da 15ª edição, o brother teve um affair com Amanda, mas não levou o romance para frente. Algum tempo depois, Aline entrou na casa e logo se encantou pelo brother. No entanto, quando ela foi eliminada, lá estava Fernando tendo uma recaída com Amanda. Após o fim do reality, Aline bem que tentou dar um gelo nele, mas algum tempo depois assumiram o romance. O amor venceu, rs! Hoje eles estão casados e são pais de Lucca.

Paula e Breno

Paula e Breno no BBB18. Crédito: Divulgação/TV Globo

Antes de engatar o romance com Paula no BBB18, Breno ficou com Ana Clara Lima e Jaqueline Grohalski, mas foi com a mineira que ele iniciou um belo romance. Hoje os dois seguem juntinhos, planejam o casório e a mais nova atualização: a empresária está gravidíssima.