Temendo epidemia como a de 2021, Saúde vai lançar campanha de combate à Dengue em Rio Branco

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vai lançar a campanha de combate à Dengue em Rio Branco. A equipe prepara o Dia D de combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da doença, na próxima quarta-feira (5), em evento no Ginásio Coberto Álvaro Dantas, no bairro Aeroporto Velho para lançar as estratégias de combate e prevenção à doença que anualmente preocupa as autoridades pelos autos índices.

O bairro foi escolhido por estar na região mais afetada pela doença, que é a Baixada da Sobral. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, os últimos dados do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (Lira), de cada 100 domicílios visitados pelos agentes de endemias, em quase 9 foi encontrada a presença do mosquito.

Em 2021, o Acre enfrentou um surto de dengue preocupante em meio a pandemia de coronavírus e as enchentes em rios do estado e a preocupação que este ano a situação seja semelhante. “Não é descartada uma epidemia parecida com a que vivenciamos nos primeiros meses de janeiro, fevereiro e março do ano passado”, disse ao ContilNet o jornalista Salomão Matos.

De acordo com dados da Semsa, o mosquito já se encontra em todos os bairros de Rio Branco, “sem distinção e a situação é crítica”.