Vazou! Vídeo íntimo de Mc Mirella é exposto e internautas vão à loucura; veja

De acordo com a página “Retiro.TV”, um vídeo íntimo de Mc Mirella acabou vazando na última sexta-feira, 31 de dezembro de 2021, com imagens bem íntimas. No entanto, de acordo com informações, o vídeo rapidamente foi apagado e só algumas pessoas tiveram acesso. O acontecimento acabou levando os internautas à loucura.

Desse modo, várias pessoas ficaram atrás do vídeo de Mc Mirella, mas sem sucesso. “Rapaz, chocada com esse vídeo… Tava aqui pensando nisso, ninguém comentou, nenhuma página de fofoca comentou será que só eu tinha visto isso”, disse um internauta, “Ela tá vendo que as páginas estão falando mais de sther, aí ela teve que fazer alguma coisa pra chamar atenção eu conto ou vocês conta?”, disse outra.