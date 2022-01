Vídeo íntimo de Alexandre Borges com mulheres vaza e Julia Lemmertz fica indignada: “Uma sacanagem”

A atriz Julia Lemmertz contou em entrevista ao Jornal O Globo, que não gostou do vídeo íntimo vazado de Alexandre Borges já foram casados. Aliás, os dois foram casados por 22 anos e juntos são pais de Miguel, de 21.

O vídeo foi vazado em 2016, e o ator estava acompanhado por três mulheres. “Achei uma sacanagem. Quantas coisas fiz quando era jovem, imagina se tivesse alguém na minha cola. Mas não penso mais nisso”, disse ela.

Além disso, Julia Lemmertz explicou como é atual relação com o ex-marido. “Eu e Alexandre ainda estamos em um processo de descolamento. Independentemente de quem termina, se você passa tanto tempo ao lado de uma determinada pessoa, é porque ela importa. Se separar nesse contexto é como sair de um trem em movimento e ficar parada na estação pensando para onde ir. Mas estou bem, inteira, gostando de ser solteira. Amo o Alê, um cara extraordinário e meu amigo para a vida toda. Uma coisa eu sei: Nunca mais me casarei nos moldes do meu casamento com ele. É algo que não almejo. Sou romântica, achei que era para sempre”, disse ela.

JULIA LEMMERTZ FALA DE SEXUALIDADE

Além disso, ainda na entrevista ao O Globo, Julia Lemmertz abriu o jogo sobre sexo: “A libido muda, né? Mas ao mesmo tempo fica incrível. Você sabe do que gosta, o que quer, se sente menos aflita, menos afoita, é mais gostoso. A maturidade é muito interessante. O que acho uma pena é viver num mundo ainda tão machista. O homem completa 60 anos, e ninguém se espanta. E ainda falam: ‘Olha como ele está gato, todo grisalho’. Vá tomar banho! É um coroa também, e está tudo bem”.

Além disso, a assessoria de Alexandre Borges negou teor sexual da gravação. “Um encontro casual com três pessoas depois de uma festa”. “Não existe nenhum tipo de relação sexual, orgia […] com as pessoas envolvidas”.