Vídeo registra resgate ‘desesperado’ de criança e meninas que se afogavam em praia do litoral de SP; ASSISTA

Segundo informações obtidas pelo g1 neste domingo (9), o caso aconteceu na Praia de Pitangueiras. Um agente do GBMar realizava trabalho preventivo de moto aquática quando se deparou com a ocorrência.

De acordo com o grupamento, as vítimas estavam entre o grau 0 e o grau 1 de afogamento, o que significa que ainda estavam no período inicial do afogamento. Assim, todos foram resgatados com vida. Segundo o GBMar, as vítimas são de Minas Gerais e da mesma família.

No vídeo, é possível ouvir pedidos de socorro dos três jovens. A primeira a ser resgatada alerta ao profissional na moto aquática que seu irmão, de 11 anos, também precisa de ajuda. Em meio aos gritos de socorro, a segunda vítima é resgatada, e por fim, o menino.

Durante o percurso, o profissional tenta manter a calma dos jovens. No resgate, todos subiram na moto aquática e ali ficaram até serem devolvidos à faixa de areia. O grupamento marítimo informou ao g1 que todas as vítimas foram entregues aos pais, com saúde.

Cuidados

O GBMar alerta que crianças precisam de supervisão o tempo todo nas praias. Na situação registrada no vídeo, as vítimas foram arrastadas para longe da orla devido a uma corrente de retorno. Por isso, a indicação é ficar perto das crianças nesses ambientes, para evitar desaparecimentos e tragédias.