Xapuri registra acidente na madrugada que deixou feridos e um com traumatismo craniano

Por volta das 4h00 da madrugada deste sábado, socorristas do SAMU foram acionados para realizar possível resgate de pessoas que estariam feridas, em decorrência de um acidente envolvendo motocicleta.

O local do acidente seria a Rua Coronel Brandão, em curva nas proximidades do cemitério municipal. Foram encontradas cerca de três pessoas feridas, sendo que uma apresentava pequenas escoriações e se evadiu do local após a chegada dos socorristas.

Dois que ficaram no local, um adolescente de 16 anos e um homem de 33, que apresentavam ferimentos, precisando serem imobilizados e levados para o hospital da cidade o mais rápido possível.

O homem de 33 anos, apresentava um quadro de traumatismo craniano, sendo necessário sua transferência imediata para a Capital. O jovem ficou em observação após receber os primeiros socorros.

O local do acidente em questão, já foi palco de outros acidente, inclusive com registro de óbito, pessoas que ficaram tetraplégicas e paraplégicas. O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais do município.