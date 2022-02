Após drama da obesidade, acreana conta como perdeu 55 quilos: “Não tinha mais estímulo para viver”

Nome dela é Gisane Santiago, 35 anos, autônoma, estudante, pretende formar em Técnica Em Enfermagem, tarauacaense originária de uma família de comerciantes e que faz um depoimento forte, necessário e muito emocionante. Gisane lutou incansavelmente contra a obesidade. Teve depressão, síndrome do pânico, hipertensão, pensou em suicídio, até o dia que decidiu procurar um profissional da medicina para fazer um procedimento chamado cirurgia bariátrica.

Hoje, após perder exatos 50 quilos, vive uma vida mais saudável, pratica exercícios e tem um projeto para montar uma casa de apoio em Rio Branco para ajudar pessoas dos demais município do Acre, que precisam passar por esse tratamento.

O editor deste blog acredita que esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas que passam, atualmente, pelas dificuldades que Gisane passou. Superação. Essa é a palavra que resume o que você vai ler logo abaixo.

“Desde os 12 anos luto contra obesidade. Já adulta a luta continuou. Após 2 partos, tudo piorou. Sempre lutei para emagrecer. Fazia dietas ‘malucas’. Dietas, remédios e mais dietas. Passava um pouco, perdia peso, aí vinha a tristeza. Sofri muito, especialmente com o preconceito. No ano 2000, coloquei ‘balão gástrico’. Até emagreci, mas, logo engordei. Em 2014, tive depressão e síndrome do pânico gravíssima. Com isso o peso extrapolou e eu cheguei a pesar 145 quilos. Eu não tinha mais vida. Veio a Hipertensão Grave. Em 2017 tive que operar às presas por conta de crises de apêndice. Após a cirurgia, as coisas pioram. Passei a sofrer com as intermináveis crises de pressão alta, além de outras doenças. Eu não tinha mais estímulo para viver”.

A Decisão Certa – “Foi quando eu consultei um cirurgião plástico. Passei dois anos fazendo acompanhamento com sua equipe composta por profissionais como nutricionista, psicólogo e outros que me ajudaram a enxergar que eu realmente precisaria mudar. Foi então que decidi realizar a Cirurgia Bariátrica. Foram dias tortuosos eu passei por coisas que nunca imaginei que passaria”.

O Grande Dia – “Em 25.08.2018 foi realizada a minha cirurgia. Após veio o período da adaptação. 21 dias de dieta líquida. Foi sofrido, mas eu consegui”.

HOJE – “Eliminei nada menos que 55 quilos. Vivo uma vida saudável. Mudei meus hábitos e meus pensamentos. Encontrei uma nova forma de ver a vida. Pratico exercícios, consigo comer de tudo. Sem culpas e exagero. Digo a você que passa pelo que passei. Acredite em você. Procure ajuda nos profissionais. Na ciência, eles vão te ajudar. Obesidade é uma doença e tem cura. Hoje, vivo em constantes mudanças. Eu lutei e te venci”.

FAMÍLIA – “Agradeço a minha família por todo o apoio. Meus pais, meu Irmão Dr. Everton, cunhada Salety, equipe do Dr. Ricarte e minhas amigas Janaina e Marilza”.

DEUS – “Eu Te agradeço meu Deus, por mais esta vitória. Tu sempre recompensas aqueles que nunca desistem daquilo que está certo. Confiar na tua força e no teu poder é a melhor decisão que alguém pode tomar. O caminho nem sempre foi fácil, mas, finalmente acabei por consegui uma importante conquista. Vou desfrutar e me orgulhar do caminho que fiz até vencer, mas, sem nunca esquecer que o mérito é sobretudo teu”. Gisane Santiago.