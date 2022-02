BBB22: Brunna Gonçalves é a sexta eliminada do reality show

O quinto paredão do BBB22, realizado nesta terça-feira (22/2), eliminou Brunna Gonçalves do reality show. A bailarina e influencer foi a mais votada pelo público na disputa contra Gustavo e Paulo André.

Com 76,18% dos votos, a participante do Camarote deixa a competição pelo prêmio de R$1,5 milhão do reality. Dentro do jogo, a esposa de Ludmilla não encantou. Esteve muito próxima dos participantes do quarto lollipop, mas faltou atitude dentro do jogo. O único momento de brilho foi quando atendeu o Big Fone e indicou Gustavo para o Paredão em que foi eliminada.

Do lado de fora do confinamento, o público não sentirá falta de Brunna. Ela recebeu a alcunha de planta pela pouca movimentação e não gerou muito conteúdo. A eliminação não surpreende.