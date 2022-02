Brunna Gonçalves, do ‘BBB22’, é escanteada pela Beija-Flor no Carnaval

Brunna Gonçalves, sexta eliminada do BBB22, perdeu o cargo de destaque da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, no Carnaval deste ano. A esposa de Ludmilla havia sido anunciada para ocupar o posto no ano passado, mas não será mais possível.

A informação foi confirmada pela própria agremiação que integra o principal grupo que desfila na Marquês de Sapucaí anualmente ao jornal Extra. Inicialmente, a dançarina estava garantida no posto há mais de um ano, mas, com o desfile pronto e o confinamento dela no reality show da Globo complicaram o desenvolvimento.