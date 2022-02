Como começar a ter renda extra com seus pontos ou milhas aéreas

Talvez você nem saiba e tenha pontos acumulados na sua conta por ter usado um cartão de crédito que pontua ou quem sabe milhas aéreas por ter viajado de avião. Pois bem, seja bem vindo ao mundo de pontos e milhas aéreas. No artigo de hoje vamos dar algumas doses de como começar a transformar isso em dinheiro.

Primeira coisa que você tem que saber é que existem PONTOS que são gerados por marcas como: Livelo (por cartões de crédito do Banco do Brasil e Bradesco), Esfera (Santander), Átomos (C6 bank), Pão de Açúcar, Iupp (Itaú) e Porto Plus (Porto Seguro); e, MILHAS AÉREAS, cujo as principais são: Smiles (Gol Linhas Aéreas); Latam Pass (Latam) e Tudo Azul (Azul linhas aéreas). Os pontos podem ser transformados em milhas aéreas, mas o inverso não é verdadeiro. Pontos também podem ser trocados por produtos, mas em geral, essa conversão não é vantajosa, muitas vezes vale mais a pena vender esses pontos com bônus e com o dinheiro comprar o produto que desejava e ainda vai sobrar um troco.

Uma das estratégias usadas por especialistas nessa área é ser assinante pago desses programas de pontuação e milhagem (recomendo os planos mais básicos mesmo), só para ter direito a participar das promoções com mais vantagens. Dos clubes de pontos, estou como assinante do Livelo, Esfera e Átomos (esse último, só enquanto não sou aprovada para ter um cartão PDA – Pão de Açúcar, o melhor do Brasil quando se fala em pontuação, ele gera um ponto a cada real gasto), dos clubes de milhas, assinei Smiles e Latam Pass, por enquanto.

Todos os clubes de pontos que citei podem converter esses pontos em milhas, nos programas de fidelidade de milhas aéreas, também citados aqui. Agora, se você olhou sua conta e viu que tem o mínimo de pontos para transferir, calma. Jamais transfira seus pontos diretos sem BÔNUS. Bônus, isso mesmo que você leu. Com frequência essas empresas fazem promoções para que converta esses pontos em milhas com 80%, 100% 150%… de bônus. Isso quer dizer que se você tem 10.000 pontos Livelo, por exemplo, e participa de uma promoção que te dê 100% de bônus para a Smiles, vai cair na sua conta de milhas 20.000 milhas. Maravilhoso, não é?

E essas milhas você pode vender de forma particular emitindo passagem aérea para alguém ou vendendo elas nos sites Hotmilhas ou MaxMilhas.

Um cuidado que todo iniciante deve ter é o seguinte. Algumas promoções de compra de pontos ou de milhas pode não ser vantajoso se seu objetivo é lucrar com a venda delas. Para avaliar se estará fazendo negócio lucrativo, verifique o preço de venda e compare com o preço de custo, considerando que pode multiplicar seus pontos em alguma promoção. Mas, veja bem, se a promoção for no seu clube de milhas, já esta no final do ciclo, não tem bônus extra nesses clubes que possam multiplicar suas milhas, só tem de pontos para milhas. Pegou a dose?!

Espero ter descomplicado um pouco esse assunto para você e despertado o seu interesse por criar uma nova fonte de renda. Afinal, dinheiro a mais é sempre bom.

