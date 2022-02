Concurso EsPCEx: sai edital com 440 vagas de nível médio

A Escola Preparatória de Cadetes do Exército divulgou o edital do concurso EsPCEx 2023. O documento traz a oferta de 440 vagas para cadetes, com chances para ambos os sexos.

Do total das vagas, são 400 para homens e 40 para mulheres, sendo:

Ampla concorrência: 320 vagas para o sexo masculino e 32 para o sexo feminino;

O que é preciso para concorrer?

Para concorrer é necessário ter o nível médio completo ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio. A remuneração pode chegar a R$7.315 mensais.

Além da escolaridade, os candidatos devem ter idade entre 17 e 22 anos (completados até 31 de dezembro do ano da matrícula) e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres.

O atual concurso da EsPCEx visa formar alunos para turma de 2023. Após concluir o curso, o cadete será declarado Aspirante a Oficial, sendo-lhe conferida, após a colação de grau, a graduação de Bacharel em Ciências Militares.

Inscrições do concurso EsPCEx vão até maio

Candidatos do concurso EsPCEx devem ficar atentos ao calendário, principalmente ao período de inscrições. Ele ficará aberto de 7 de fevereiro a 23 de maio, pela internet.

Para se candidatar, basta acessar o site da Escola Preparatória de Cadetes do Exército . Ao entrar no endereço eletrônico, o candidato deverá preencher seus dados na ficha de inscrição.

Feito isso, o candidato a enviará eletronicamente, imprimirá o boleto bancário e efetuará o pagamento da taxa de inscrição de R$100 até a data de vencimento estabelecida no referido documento bancário.

Podem pedir isenção da taxa aqueles que se enquadram em uma das situações a seguir:

ser doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde;

constar do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

ser filho menor de idade de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial incapacitado em ação, como integrante da Força do Exército, da Força Expedicionária Brasileira (FEB), da Força Aérea Brasileira (FAB), da Marinha de Guerra ou da Marinha Mercante;

ser membro de família de baixa renda

Caso se enquadre em uma das opções, o candidato poderá pedir a isenção do valor por meio do site da EsPCEx de 7 de fevereiro a 11 de março.

Provas do concurso ExPCEx ocorrerão em duas datas

Novamente o concurso EsPCEx será composto por duas etapas. A primeira delas será composta por um exame intelectual, ou provas escritas, com caráter eliminatório e classificatório.

Elas estão marcadas para acontecer em dois momentos, nos dias 17 e 18 de setembro.

No primeiro dia , os candidatos vão responder a 44 questões de Português (20), Física (12) e Química (12), além de realizarem uma redação.

, os candidatos vão responder a 44 questões de Português (20), Física (12) e Química (12), além de realizarem uma redação. No segundo dia, os candidatos vão responder 56 perguntas de Matemática (20), Geografia (12), História (12) e Inglês (12).

A entrada nos locais ocorrerá até as 11h30. Em ambos os dias, a prova ocorrerá das 13h30 às 18h.

Na segunda etapa, os candidatos passarão por outras etapas, sendo elas: inspeção de saúde, exame de aptidão física e avaliação psicológica. Para a parte física, os concorrentes terão: corrida de 12 minutos, flexão de braços na barra fixa, flexão de braços sobre o solo e abdominal supra.

Por último, quem for aprovado dentro do número de vagas será chamado para o curso de formação profissional (CFP).

Saiba detalhes do curso de formação da ExPCEx

A Escola Preparatória de Cadetes tem sua formação em regime de internato, realizado em dois locais.

Durante o primeiro ano, o aluno deve ficar nas instalações da EsPCEx, em Campinas-SP. Já nos próximos quatro anos de curso, a formação acontece na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende-RJ.

Segundo a EsPCEx, o aluno deve atingir os requisitos da formação básica profissional, adquirir conhecimentos da linha universitária, preparar-se fisicamente, conhecer os regulamentos básicos da Força Terrestre e desenvolver os valores militares e cívicos brasileiros.

Durante a realização do curso na AMAN, o cadete do sexo masculino optará por um dos seguintes Cursos: Infantaria; Cavalaria; Artilharia; Engenharia; Comunicações; Intendência; ou Material Bélico.

Essa escolha estará subordinada ao seu rendimento escolar, respeitando-se os percentuais estabelecidos pelo Estado-Maior do Exército (EME) e conforme preconizado no Regimento Interno da AMAN.

A cadete do sexo feminino optará pelo Curso de Intendência ou de Material Bélico.

Estão entre as atividades do Corpo de Alunos:

Ordem Unida

Avaliações

Tiro

Juramento a bandeira

Ensino profissional

Marchas

Treinamento físico militar

Ensino universitário

Desenvolvimento de valor

A remuneração oferecida é variável conforme o avanço nas atividades e formação.

Ao ser aprovado no concurso, o jovem ingressa no posto de aluno. Durante o primeiro ano de formação é pago um soldo de R$1.185. Já nos demais quatro anos, passa ao posto de cadete com soldo no valor de R$1.630.