Copa do Brasil: Rio Branco e Vila Nova-GO: ingressos estão à venda

A diretoria do Rio Branco colocou 1,5 mil ingressos à venda para a partida desta quarta-feira (2) contra o Vila Nova-GO, em jogo válido pela 1ª fase da Copa do Brasil.

Os bilhetes estão sendo comercializados no CT José de Melo. O bilhete inteiro custa R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

O confronto entre o campeão acreano e Vila Nova-GO será disputado no estádio Florestão, a partir das 18h. O Estrelão entra em campo pressionado a vencer o time goiano para avançar à segunda fase da Copa do Brasil. O classificado do confronto vai encarar Guarani ou Maricá-RJ na próxima fase.