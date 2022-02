Covid-19, ICMS, Transporte público em Rio Branco e mais: veja o que foi destaque nesta sexta

Chegou o momento de ficar mais informado nesta sexta-feira (11) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Acre chega a marca de 110 mil infectados por Covid-19; nesta sexta, quase 1 mil novos casos são notificados

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou mais 956 casos de infecção por coronavírus nesta sexta-feira, 11 de fevereiro. O número de infectados subiu para 110.373 em todo o estado. Leia mais.

Gladson decreta redução em 80% de ICMS para operações interestaduais com bovinos; entenda

Na edição desta sexta-feira (11) do Diário oficial do Estado, o governador Gladson Cameli decretou redução na base de cálculo do Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações interestaduais com gado bovino. Saiba mais.

AC já tem mais de 50% da população imunizados com pelo menos duas doses da vacina contra covid

Com mais de 1 milhão de vacinas contra a covid-19 já aplicadas, o Acre conseguiu atingir a marca de 54% da população imunizados com pelo menos duas doses, é o que diz a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Leia mais.

Acusado de empurrar namorada de carro em movimento permanece preso, decide TJAC

Lucas Oliveira Bezerra, um rapaz de 27 anos, acusado de empurrar a namorada Emely Juiana, de 22 anos, para fora do carro em movimento, em dezembro do ano passado, em Rio Branco (AC), vai continuar preso. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) negou pedido de habeas corpus feito pela defesa do acusado, a fim de que ele responda ao processo em liberdade. Leia na íntegra.

Com internet e ar-condicionado, ônibus que começam a circular neste domingo na Capital são apresentados por Bocalom

A Prefeitura de Rio Branco apresentou nesta sexta-feira (11) parte da nova frota de ônibus, da Empresa Ricco Transportes, que vai operar de forma emergencial na Capital a partir do próximo domingo (13). Os ônibus possuem GPS integrado, internet e ar-condicionado. Saiba mais.