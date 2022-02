Crianças a partir de 3 anos poderão ser vacinadas contra a Covid-19 no domingo

Os moradores de Cariacica terão a oportunidade de vacinar crianças a partir de 3 anos no próximo domingo (06). Trata-se do Projeto Curumim, um estudo realizado por pesquisadores do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes/Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam/Ufes), com apoio da Fiocruz/Instituto René Rachou e do Butantan.

No projeto, as crianças receberão duas doses da vacina contra covid-19 com os imunizantes Coronavac ou Pfizer. A iniciativa tem o apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus).

Serão 200 vagas disponíveis para vacinar as crianças em Cariacica, e o mutirão acontece na Unidade de Saúde Santa Fé, que fica Rua Padre Pio, 19, Morada de Santa Fé, das 8h às 14 horas. Mas é necessário agendar e se inscrever antes no site curumim.es.gov.br/cidadao. As inscrições já estão abertas.

Além do benefício da vacinação contra covid-19 nos participantes e do acompanhamento por especialistas com exames, o estudo pretende verificar a eficácia da vacina Coronavac, sua capacidade de produzir defesa em crianças e adolescentes. Essa pesquisa é importante para incorporar a Coronavac como opção no calendário de vacina em crianças no Brasil.