Governo assina edital de chamamento do cadastro de reserva da PM nesta quarta-feira

O governador Gladson Cameli fará nesta quarta-feira (9), a assinatura do edital de chamamento de 187 aprovados no cadastro de reserva da Polícia Militar do Acre.

Uma coletiva de imprensa foi marcada para as 15h, no Palácio Rio Branco, para assinatura do edital. Nesta segunda-feira (7), Cameli havia divulgado um vídeo onde confirmava a convocação. Ele também disse que “boas notícias” devem ser anunciadas para o cadastro de reserva da Polícia Civil nos próximos dias.

Além dos quase 200 soldados combatentes, o Governo estuda uma forma de chamar também os 15 aprovados no quadro de saúde do mesmo concurso.