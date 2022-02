Governo decide proibir eventos com mais de 300 pessoas no Acre a partir de segunda-feira

O governador Gladson Cameli voltou atrás sobre o período de vigência do decreto que proíbe a realização de eventos com mais de 300 pessoas no Acre, lançado no dia 1 de janeiro, como forma de conter o avanço do novo pico da pandemia no Estado.

No decreto anterior, a vigência teve o início estabelecido para o dia 2 de fevereiro. No entanto, a proibição passa a valer a partir de segunda-feira (7) e continua até 31 de março, conforme nova publicação feita na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (4).

O último boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) aponta que foram registrados no Estado mais 2.148 casos de infecção por coronavírus em 24 horas. O número de infectados subiu para 105.014.