Hugh Jakcman faz homenagem a Isaac Bardavid, dublador de Wolverine no Brasil

O ator Hugh Jackman fez uma homenagem nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (2/2), ao dublador de Wolverine no Brasil, Isaac Bardavid, que morreu na última terça-feira (1º/2).

O australiano, que dá vida ao herói, publicou um vídeo no Instagram onde aparece ao lado do artista brasileiro.

Na imagem, feita em 2017, quando Hugh esteve no Brasil, ele diz em inglês: “Don’t be what they made you”, e o brasileiro repete traduzindo a frase em português, “não seja aquilo que te fizeram”. No final do vídeo, Jackman o elogia. “Bom demais”.

“Isaa Badavid. Que lenda. Que vida e legado. Que voz! Descanse em paz, meu amigo”, escreveu o ator na legenda da postagem.