João Guilherme assume que queria Paulo André fora do ‘BBB22’

João Guilherme, filho do cantor Leonardo e ex-namorado de Jade Picon, também está acompanhando o Big Brother Brasil 22. O ator declarou abertamente que votou em Paulo André no último Paredão, para ser eliminado do reality show da Globo. O atleta olímpico enfrentou Gustavo e Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla na berlinda.

Brunna Gonçalves, bailarina e casada com a funkeira Ludmilla, deixou o BBB2 com uma porcentagem alta: 76,18% dos votos. Gustavo Marsengo, advogado e ex-Casa de Vidro, recebeu 22,24% para ser eliminado e Paulo André surpreendeu com apenas 1,58% para deixar o reality show. João Guilherme fez questão de dizer que fez parte do grupo que votou, mirando no atleta como alvo.

“Eu confesso. O 1% do P.A fui eu quem votou“, escreveu João Guilherme por meio do Twitter. O jovem já havia ironizado em seu Instagram, para quem estava sendo a sua torcida no Big Brother Brasil 22. “Pra quem está torcendo no BBB?”, escreveu um seguidor. A resposta recheada de deboche veio: “Pro Tadeu”, se referindo ao apresentador Tadeu Schmidt.

Dentro do Big Brother, João Guilherme já foi citado indiretamente por Jade Picon. Durante uma ação com o patrocinador no Cinema do Líder, a influenciadora digital ganhou alguns presentes: “Vou dar para o meu ex-namorado que gosta de videogame. Eu não sei jogar. O mais legal de ser líder é que a gente recebe mimos. Vou doar um ano de lavanderia para a minha tia e minha avó. Elas vão amar. Talvez o único prêmio aqui que eu deva ficar para mim é se eu ganhar o carro. Talvez seja um ótimo motivo para começar a aprender [a dirigir]”.

O filho de Leonardo e irmão de Zé Felipe, João Guilherme, reforçou que não está acompanhando muito o BBBB2. O motivo? O ator já namorou com Larissa Manoela que agora é protagonista de Além da Ilusão, nova novela da Globo e também quer prestigiar a ex-companheira: “Fica difícil, porque estava assistindo a novela, que me recomendaram aqui. Inclusive achei muito legal. Aí, tenho que ir para o BBB e acompanhar a casa. Muito difícil”.

Defendeu

Nas redes sociais, João Guilherme falou sobre uma trend do cantor João e defendeu Jade Picon, sister do BBB22 e ex-namorada: “Eu não sou falso aqui nas minhas redes em momento nenhum. O vídeo que postei é uma publi e claro que tem o J. Não tô confirmando traição coisa nenhuma, hoje eu sei e acredito que não aconteceu. E não vivo de BBB, Jade está sendo cancelada por que? Até ontem ela era muito querida por todos. Foi o primeiro ou segundo deslize dela e já estão cancelando?”.

Pedro Scooby, surfista e ex-marido de Luana Piovani, já falou dentro do BBB22 sobre João e Jade Picon: “Há anos [conheço ela]. Ele ia lá pra casa no Rio, mas ela estava namorando o filho do Leonardo, o João Guilherme. Ela vivia enclausurada com ele. Ela até falou: ‘Agora eu estou vivendo’”.

Sendo criticado na web, o artista precisou se pronunciar: “Ai por favor, só não venham colocar em mim algum tipo de peso sobre a fala do Scooby mais cedo. Estávamos muitas vezes ‘enclausurados’, porque mais da metade do nosso relacionamento estávamos na situação pandêmica, que ainda nos encontramos. Estava tudo parado”, finalizou.