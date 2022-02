Jovem resiste a abordagem, troca tiros com Bope e acaba baleado na cabeça em Rio Branco

Um homem, ainda não identificado pela polícia, foi ferido com um tiro na tarde desta sexta-feira (25), após desrespeitar a ordem de parada e trocar tiros com miliares do Bope, na rua Sanhaçu, no bairro Wilson Ribeiro, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações dos policiais, eles estavam realizando a Operação Relâmpago na região do Calafate, quando avistaram um jovem com uma motocicleta e uma mulher sem capacete na garupa. Eles deram ordem de parada, mas o motociclista não obedeceu, dando início assim a uma perseguição policial.

Ao perceber que seria alcançado pelos PMs, o homem parou a moto e a passageira saiu correndo. O jovem, em seguida, sacou uma arma de fogo e trocou tiros com a polícia, mas foi atingido por um disparo na cabeça.

Os militares que estavam na ocorrência acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que esteve no local e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o motociclista entubado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. Segundo um médico do Samu, o paciente inspira cuidados, pois o tiro que acertou na cabeça acabou fazendo ele perder massa encefálica e fez com que ele sofresse um traumatismo crânio encefálico grave.

O caso será investigado por agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).