Luísa Sonza tira a roupa em show e é esculachada sem dó: “Material pra homem consumir”

A cantora e ex-esposa de Whindersson Nunes, Luísa Sonza fez a primeira apresentação ao vivo da música “Café da Manhã”, sua parceria com Ludmilla. Sendo assim, sozinha e sensualizando no palco, a artista acabou tirando a roupa e levando o público à loucura.

No entanto, muitas pessoas estão criticando a maneira com que a cantora tem se mostrado. Inclusive, levantaram uma hipersexualização que “alimenta a indústria pornográfica”.

Sendo assim, algumas mulheres, em grande maioria, estão reprovando o novo estilo da gaúcha. “Tudo que a Luísa Sonza faz é puro suco de feminismo liberal. Nunca foi sobre empoderamento. Que empoderamentos são esses que você posta um clipe no xvideos depois do youtube ter derrubado ele como forma de resposta ao “machismo””, disse uma.

“Amo a Luísa, mas o que ela tá fazendo já deixou de ser empoderamento. Agora nada mais é do que uma performance extremamente sexualizada do corpo feminino, que não tem objetivo nenhum além de fornecer material PRA HOMEM consumir.” Pontuou mais uma.

Mas não para por aí! Há também quem esteja criticando a cantora, afirmando que ela está influenciando crianças. Em suma, muitos menores de idade podem ver a performance e enxergar como empoderamento, de acordo com a web.

Whindersson Nunes fala sobre Luísa Sonza

Recentemente, em um livro lançado por Whindersson Nunes, ele falou sobre a cantora Luísa Sonza. Além disso, ele também expôs seu vício em drogas. Mas, deixou claro que a gaúcha não teve nada a ver com o assunto.

“A Luísa era uma menina que tinha muitas dúvidas na vida. Eu me via um pouco nela. Via que ela tinha futuro e, ao mesmo tempo, achava que ela precisava de ajuda. Também precisei de ajuda e não tive ninguém que me ensinasse como eu deveria fazer. Eu me via na obrigação de fazer por ela o que ninguém fez por mim. E, então, eu fazia tudo”