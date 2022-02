Monica e Junior Lima mostram o filho no 1º dia de aula: “cresceu”

A digital influencer Monica Benini, esposa do músico Junior Lima, mostrou para seus seguidores todos os preparativos para uma nova fase na vida do filho. E como o tempo não passa, ele voa… O primogênito do casal está matriculado na escolinha! Claro que o primeiro dia de aula do Otto foi registrado pela mamãe.

O menino, de quatro anos, ainda tem uma irmãzinha. Lara, de apenas quatro meses, é a caçula da família. O casal costuma ser bem discreto com relação as aparições públicas com os herdeiros. Assim como a cantora Sandy, irmã de Junior Lima, e seu marido Lucas Lima também fazem com o único filho do casal. Eles são pais de um menino de sete anos, Theo.

Nas redes sociais, Monica Benini revelou aos fãs que seu garotinho começou a ir para a escola. Ao contar a novidade, ela mostrou a mochila do Otto. “Meu menino cresceu”, escreveu Monica. O item luxuoso chamou bastante atenção. Afinal, ele é de uma marca sueca e custa cerca de 700 reais! O mais novo estudante da família ainda incluiu um chaveiro com um carrinho vermelho.

“Nosso menino cresceu… e fazer sua introdução escolar, vê-lo existir por si só, mexe num tanto de coisa aqui dentro… Passamos os últimos dois anos, período em que ele começou a criar memórias conscientes, isolados em casa, em pandemia. E ele passou esse tempo todo brincando, interagindo e existindo com adultos”, refletiu a mamãe.

Ela ainda continuou: “Eu, que bem sei da potência que é o convívio com o semelhante, tô extasiada em ver ele finalmente criar a própria turma, conquistar os próprios amigos, existir e colocar no mundo o que ele cultivou aqui no íntimo da nossa casa. Que coisa linda é te ver crescer… te ver ser, meu filho. Que sorte a nossa”.

“Esse momento é muito especial”, definiu a cantora Pitty. Uma seguidora desejou: “Um bom começo nessa etapa nova pro menino Otto! Que ele viva muitas coisas lindas. Voaaaaa!”. Outra fã se emocionou: “É lindo ver as crianças criando conexões com os amigos, descobrindo um novo mundo!”. O papai Junior Lima comentou: “Voa Molecão!!”.