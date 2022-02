Poderosa! Cantora de Sena Nayara Vilela é atração confirmada em Rondônia e carnaval no Quinari

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

A jovem cantora Nayara Vilela divulgou em suas redes sociais seus próximos shows onde embarca para o estado vizinho, Rondônia.

De acordo com o empresário da cantora e esposo, Flávio Vilela, muita novidade nesse semestre deve ser anunciada. A cantora já é atração confirmada do carnaval no Quinari. Nayara é uma das atrações do Carnaval do Clube Vila Country em Senador Guiomard.

Logo no início do mês de março, Nayara divide o palco em Rondônia com poderosa cantora acreana, Marcela Assem. O evento intitulado ‘Festa das Patroas’ reúne as amigas com repertório eclético e animado. Nayara conversou com o ContilNet e falou sobre os projetos e foco da carreira.

“Vem muita coisa boa pra dividir com vocês, e breve vou compartilhar tudo em primeira mão nas minhas redes sociais. Quero agradecer a todos que me seguem no Instagram, lá conto um pouquinho sobre minha rotina e vida e claro, compartilho muitas dicas e novidades. Agradecer a todos parceiros e empresários que apostam em nosso trabalho. Nossa agenda tá agitada, vamos estar no carnaval do Vila County em Senador, com um repertório alto astral, e não vamos deixar ninguém parado (rs). Logo em seguida embarcamos pra Rondônia, eu e minha mana, Marcela Assem pra um showzaço com repertório porreta. E vem muita novidade aí!”, comentou.

Veja a agenda da cantora: