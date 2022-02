Polícia Militar localiza no Parque do Buritizal motocicleta furtada em Feijó

Nesta quarta-feira (16), a Polícia Militar encontrou uma motocicleta desmontada nas imediações do Parque do Buritizal, em Feijó, interior do Acre. A informação foi passada por populares para os policiais.

Foi localizado no endereço indicado uma motocicleta Honda Bros, em área de mato de um terreno nas redondezas do Parque. A motocicleta estava sem as rodas e outros acessórios, mas foi encontrado nas proximidades o banco de assento, a bateria e outras peças pequenas. De acordo com a Polícia Militar do município a moto havia sido furtada no último dia 5, no bairro Nair Araújo.

A motocicleta foi levada e entregue na Delegacia de Polícia Civil para que medidas legais fossem tomadas, a fim de que posteriormente possa ser restituída ao proprietário.